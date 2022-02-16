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Saponara non dimentica: "Non ho paura a dire che Vlahovic resta il centravanti più forte in serie A"

Riccardo Saponara si è confessato in una bella intervista su Dazn, il giocatore della Fiorentina ha parlato anche di Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2022 17:11
Saponara non dimentica: "Non ho paura a dire che Vlahovic resta il centravanti più forte in serie A" - Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nel corso della sua intervista a Dazn in diretta su Twitch, Riccardo Saponara ha risposto anche alla domanda sul centravanti più forte del campionato: "L’attaccante più forte è Vlahovic che ho visto da vicino, ho un debole per lui, è certamente il più completo di questo campionato e non ha paura a riconoscerlo e dirlo adesso" conclude Saponara.

https://www.labaroviola.com/saponara-italiano-in-allenamento-ci-fa-ripetere-le-cose-fin-quando-non-ci-escono-alla-perfezione/165716/

 

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