Saponara non dimentica: "Non ho paura a dire che Vlahovic resta il centravanti più forte in serie A"

Riccardo Saponara si è confessato in una bella intervista su Dazn, il giocatore della Fiorentina ha parlato anche di Vlahovic

Nel corso della sua intervista a Dazn in diretta su Twitch, Riccardo Saponara ha risposto anche alla domanda sul centravanti più forte del campionato: "L’attaccante più forte è Vlahovic che ho visto da vicino, ho un debole per lui, è certamente il più completo di questo campionato e non ha paura a riconoscerlo e dirlo adesso" conclude Saponara.

https://www.labaroviola.com/saponara-italiano-in-allenamento-ci-fa-ripetere-le-cose-fin-quando-non-ci-escono-alla-perfezione/165716/