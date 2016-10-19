Rifinitura viola, Sousa prova un modulo nuovo, Borja Valero di nuovo a centrocampo. In avanti...

Modulo tutto nuovo per la Fiorentina, Sousa ha finalmente trovato la quadatura del cerchio?

Nella rifinitura sul campo dello Slovan Liberec il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa ha provato per la prima volta una squadra messa in campo diversamente dal solito, l'allenatore ha provato un 4-3-1-2 con Badelj, Borja e Vecino a centrocampo, Ilicic trequartista e in attacco uno tra Bernardeschi e Zarate al fianco di Babacar. Dovrebbe essere proprio questa la formazione che domani dovrebbe scendere in campo alle 19 in Europa League e il portoghese ha finalmente apportato alcune importanti modifiche all'assetto della squadra, con Bernardeschi e Borja Valero che sono stati messi nel loro ruolo più congeniale e confermando la volontà di continuare con le due punte. Questo modulo soprattutto con Bernardeschi può poi facilmente diventare un 4-3-3 con il numero dieci della Fiorentina che si sposta leggermente sulla fascia, speriamo si tratti di una modifica decisiva e soprattutto vincente ma siamo sulla strada giusta...