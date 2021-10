Resp. biglietteria: “Pronti a riportare l’euforia al Franchi. Venduti 10mila mini-abbonamenti”

Ivan Affibiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della vendita dei biglietti in vista dei prossimi impegni al Franchi. Ecco le sue parole:

VENDITE BIGLIETTI “Siamo molto contenti dei risultati. I tifosi hanno risposto bene e hanno capito il vantaggio economico che rappresenta questo mini-abbonamento da sette partite. Proprio per questo abbiamo deciso di prolungare l’iniziativa fino a domani. Fino ad adesso sono state vendute diecimila tessere, siamo molto soddisfatti e ci sono ancora posti disponibili in tutti i settori, solo il parterre di tribuna è quasi esaurito. Oggi è iniziata anche la vendita singola per la partita contro il Cagliari: quella di domenica contro i sardi sarà la prima gara al Franchi con capienza aumentata al 75%, questo vuol dire che il numero massimo di spettatori oscilla tra i trenta ed i 35mila”.

VLAHOVIC “Lunedì sera ero a Venezia, e i 750 viola si sono fatti sentire sugli ottomila arancioneroverdi. Le polemiche con Vlahovic? Io non ho percepito nulla, piuttosto ho sentito gli ululati contro di lui a Bergamo. Siamo pronti a riportare l’euforia al Franchi”.

LAZIO “La vendita per la trasferta contro la Lazio parte lunedì e dura poco meno di due giorni, non serve la tessera del tifoso. Non è più necessaria la tessera inViola per acquistare i biglietti singoli”.

