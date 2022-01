Secondo quanto riportato da Radio Bruno, quest’oggi al centro sportivo Dragowski era visibilmente giù di morale e scuro in volto. Il portiere polacco, ormai riserva di Terracciano nelle gerarchie di Italiano, ha anche il contratto in scadenza a giugno del 2023 e potrebbe essere ceduto anche in questa sessione di mercato dalla Fiorentina.

