Boom di ascolti per Fiorentina - Lazio. E' stata la terza partita più seguita della quinta giornata

Boom di ascolti per l'ultima giornata di campionato. In casa DAZN fanno festa perché è stato sfondato il muro dei sei milioni di spettatori; per la precisione: 6.119.354.Per il raggiungimento di quest...

Boom di ascolti per l'ultima giornata di campionato. In casa DAZN fanno festa perché è stato sfondato il muro dei sei milioni di spettatori; per la precisione: 6.119.354.

Per il raggiungimento di questo risultato sono stati importanti i derby di Milano e la sfida di cartello tra Juventus e Napoli, ma anche la Fiorentina ha dato il suo contributo, eccome. Il match con la Lazio è stato il terzo più visto della giornata con oltre mezzo milioni di tifosi incollati ai vari dispositivi e all'ora di pranzo.

Questi i dati completi:

Cagliari-Empoli 230.974

Verona-Torino* 239.075

Venezia-Genoa 265.200

Juventus-Napoli 1.419.296

Lecce-Parma* 195.996

Fiorentina-Lazio 510.762

Monza-Bologna 336.008

Roma-Udinese* 472.064

Inter-Milan 1.972.265

Atalanta-Como 477.714

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