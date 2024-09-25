Boom di ascolti per Fiorentina - Lazio. E' stata la terza partita più seguita della quinta giornata
Boom di ascolti per l'ultima giornata di campionato. In casa DAZN fanno festa perché è stato sfondato il muro dei sei milioni di spettatori; per la precisione: 6.119.354.Per il raggiungimento di quest...
Boom di ascolti per l'ultima giornata di campionato. In casa DAZN fanno festa perché è stato sfondato il muro dei sei milioni di spettatori; per la precisione: 6.119.354.
Per il raggiungimento di questo risultato sono stati importanti i derby di Milano e la sfida di cartello tra Juventus e Napoli, ma anche la Fiorentina ha dato il suo contributo, eccome. Il match con la Lazio è stato il terzo più visto della giornata con oltre mezzo milioni di tifosi incollati ai vari dispositivi e all'ora di pranzo.
Questi i dati completi:
Cagliari-Empoli 230.974
Verona-Torino* 239.075
Venezia-Genoa 265.200
Juventus-Napoli 1.419.296
Lecce-Parma* 195.996
Fiorentina-Lazio 510.762
Monza-Bologna 336.008
Roma-Udinese* 472.064
Inter-Milan 1.972.265
Atalanta-Como 477.714
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