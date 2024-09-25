Collovati: "Fossi stato la Juventus mi sarei tenuto Kean. La situazione Vlahovic è stata sottovalutata"

Quando gli dai la palla, lui la difende, la tiene, spesso si allarga sulla fascia e aiuta tutta la squadra

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha iniziato con il piglio giusto la sua nuova avventura in maglia viola. Di lui ha parlato anche l'ex calciatore e campione del mondo nel 1982 Fulvio Collovati a Calcissimo, su Top Calcio 24: “L'ho visto giocare bene alla Fiorentina, contro la Lazio e nella gare precedenti. Quando gli dai la palla, lui la difende, la tiene, spesso si allarga sulla fascia e aiuta tutta la squadra. Io, fossi stato nella Juventus, in tutta onestà avrei tenuto Kean”.

E aggiunge: “Ovviamente ci sono state altre priorità sul mercato. Ha preferito spendere 60 milioni di euro per Koopmeiners invece di investire su un altro attaccante. Però hanno leggermente sopravvalutato la gestione di Vlahovic e sottovalutato quella di Milik, che fa 10 partite l'anno. Kean avrebbe fatto comodo”.

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