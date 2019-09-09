Nardella: "Sono un grande tifoso di Chiesa. Con la Juve è sempre una gara speciale. A Commisso dico..."

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Dario Nardella sindaco di Firenze: "La Fiorentina ha dei campioni come Chiesa e Ribery che possono creare difficoltà alla Juventus. Io sono un grande tifoso...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Dario Nardella sindaco di Firenze: "La Fiorentina ha dei campioni come Chiesa e Ribery che possono creare difficoltà alla Juventus. Io sono un grande tifoso di Federico, sono sicuro che giocherà molto bene contro i bianconeri, così come tutti i tifosi contro di loro si dà sempre di più. Ribery è un campione che potrà fare tanto per la Serie A e sta aiutando i viola a tornare in alto. A Commisso non posso che dirgli di fare come sempre e di costruire lo stadio durante il mio mandato. Abbiamo sempre creduto molto nelle Women's, contro l'Arsenal al Franchi sarà una partita stupenda".