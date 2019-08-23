Montella: "Ribery? Ottimo colpo. Chiesa? Questo sarà un anno fondamentale per lui"

Queste alcune frasi rilasciate nella lunga intervista di Vincenzo Montella al Corriere Fiorentino: "Nel precampionato sembrava tutto rose e fiori ma se avessimo perso con il Monza sarebbe stato un mac...

Queste alcune frasi rilasciate nella lunga intervista di Vincenzo Montella al Corriere Fiorentino: "Nel precampionato sembrava tutto rose e fiori ma se avessimo perso con il Monza sarebbe stato un macello. Ribery è stato un ottimo colpo, credo possa giocare ancora ad alti livelli, ha grande voglia. Anche se fosse soltanto al 70% ci darà una grande mano. Ringrazio i Della Valle per avermi dato la possibilità di tornare ad allenare i viola, così come ringrazio Commisso e Barone per la fiducia riposta. Rocco è energico, diretto, ascolta ma pretende, È il primo tifoso della squadra, si fa sentire spesso. Se potesse sono convinto che starebbe sempre qui. Barone è molto simpatico e deciso. Vlahovic è un predestinato sicuramente ha gran voglia ed ottime qualità ma deve crescere senza fretta. Chiesa è un ragazzo che sta nei suoi pensieri ma questa probabilmente è la sua forza, se poi lo chiami si apre anche ad un sorriso. Per lui sarà sicuramente un anno fondamentale, deve crescere ancora. Ognuno ha un po' il suo modo di lavorare. Il calendario è indubbiamente tosto sappiamo che dobbiamo fare la miglior cosa possibile preparando partita dopo parti e magari una volta scesi in campo vedremo di essere più avanti di quanto pensiamo".