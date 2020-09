CorFio, Milenkovic? Duello Milan-Inter. Chiesa-Juve, l’ultimo assalto. Pradè cerca un terzino e un centrale

La caccia a Milenkovic, si legge oggi nelle pagine del Corriere Fiorentino non è ancora finita. Pioli e Conte vorrebbero il serbo per la difesa ma i viola vogliono trattenerlo anche se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto. Chiesa-Juventus l’ultimo assalto i bianconeri prima devono vendere Douglas Costa per fare cassa ma su indicazione di Pirlo proveranno convincere Commisso ad abbassare la valutazione di Chiesa. Anche Pradè nell’ultima settimana di mercato si muoverà in difesa piacciono Fazio e Lyanco, l’alternativa a Biraghi oltre a Criscito può essere Ken Sema.

