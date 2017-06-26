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Di Marzio: "Kalinic e Bernardeschi andranno via, è solo questione di tempo. Il croato spinge per il Milan..."

Il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ha fornito aggiornamenti sulle cessioni in corso della Fiorentina. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Kalinic e Borja...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2017 23:37
Di Marzio: "Kalinic e Bernardeschi andranno via, è solo questione di tempo. Il croato spinge per il Milan..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ha fornito aggiornamenti sulle cessioni in corso della Fiorentina. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Kalinic e Borja Valero hanno le valigie in mano, è solo questione di tempo prima che salutino. L'attaccante vuole il Milan e spinge il suo entourage per questa soluzione e spera che la Fiorentina e i rossoneri possano trovare un accordo. I Viola sostituiranno i partenti: il nome più caldo per il momento è Matteo Politano. Bernardeschi partirà con un'offerta di 40 milioni di euro, ma solo dopo gli Europei..."

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