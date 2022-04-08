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Maradona Junior: "Italiano sta valorizzando giocatori come Torreira che all'Arsenal non giocava mai"

Siamo all'anti vigilia di Napoli-Fiorentina con la squadra di Spalletti in piena lotta per lo scudetto. Ne ha parlato Diego Maradona Junior

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2022 18:24
Maradona Junior: "Italiano sta valorizzando giocatori come Torreira che all'Arsenal non giocava mai" -
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Maradona Junior: "Italiano sta valorizzando giocatori come Torreira che all'Arsenal non giocava mai"

Diego Armando Maradona Junior ha parlato della sfida in programma domenica tra Napoli e Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Spalletti è di un livello pazzesco, Italiano è molto bravo e preparato, sta proponendo un calcio molto bello e piacevole, la Fiorentina va rispettata perchè sta facendo un grande campionato ma il Napoli non si farà trovare impreparato, è una gara che nasconde tante insidie.

Adesso per il Napoli conta vincere, all'andata abbiamo sofferto molto la Fiorentina, in Coppa Italia è stata una partita strana, la Fiorentina rimase in 10, e fece vedere quanto la squadra viola stava migliorando, Italiano sta valorizzando dei giocatori che non hanno fatto benissimo, Torreira all'Arsenal non giocava praticamente mai. 

La maglia numero 10 è una maglia speciale, Castrovilli è molto bravo, mi piace, unisce doti tecniche a grande gamba, è un giocatore fisico che si butta dentro. Per la Fiorentina il suo recupero è fondamentale. Insigne? Io so che lui sarebbe voluto rimanere ma i matrimoni si fanno in due, fino al 30 giugno è il nostro capitano"

UNA FIORENTINA E' LA DONNA PIU' RICCA D'ITALIA

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