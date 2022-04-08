Maradona Junior: "Italiano sta valorizzando giocatori come Torreira che all'Arsenal non giocava mai"

Siamo all'anti vigilia di Napoli-Fiorentina con la squadra di Spalletti in piena lotta per lo scudetto. Ne ha parlato Diego Maradona Junior

Diego Armando Maradona Junior ha parlato della sfida in programma domenica tra Napoli e Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Spalletti è di un livello pazzesco, Italiano è molto bravo e preparato, sta proponendo un calcio molto bello e piacevole, la Fiorentina va rispettata perchè sta facendo un grande campionato ma il Napoli non si farà trovare impreparato, è una gara che nasconde tante insidie.

Adesso per il Napoli conta vincere, all'andata abbiamo sofferto molto la Fiorentina, in Coppa Italia è stata una partita strana, la Fiorentina rimase in 10, e fece vedere quanto la squadra viola stava migliorando, Italiano sta valorizzando dei giocatori che non hanno fatto benissimo, Torreira all'Arsenal non giocava praticamente mai.

La maglia numero 10 è una maglia speciale, Castrovilli è molto bravo, mi piace, unisce doti tecniche a grande gamba, è un giocatore fisico che si butta dentro. Per la Fiorentina il suo recupero è fondamentale. Insigne? Io so che lui sarebbe voluto rimanere ma i matrimoni si fanno in due, fino al 30 giugno è il nostro capitano"

UNA FIORENTINA E' LA DONNA PIU' RICCA D'ITALIA

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