Lady Radio: piace il difensore Martinez Quarta del River, idea nel caso partisse uno fra Pezzella e Milenkovic

Secondo l’emittente radiofonica Lady Radio la Fiorentina starebbe seguendo un nuovo profilo per rinforzare la difesa in caso di una cessione eccellente: si tratta di Lucas Martinez Quarta, difensore centrale classe ’96 del River Plate, già membro della Nazionale argentina che ha attirato le attenzioni, in Italia, dell’Inter.

La richiesta del club argentino per Martinez Quarta è di 2 milioni di prestito e 8 per il riscatto; la Fiorentina sarebbe disposta ad investire questi soldi in caso di cessione di uno fra Pezzella e Milenkovic.

