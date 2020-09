Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il capitano German Pezzella è nel mirino del Milan da diverso tempo. L’allenatore Pioli lo vorrebbe in rossonero per affiancare Alessio Romagnoli in difesa. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e negli ultimi giorni di mercato potrebbe esserci un assalto rossonero che avrebbe la necessità di provare una nuova esperienza. Infine per il Napoli poteva essere una proposta in caso di addio di Koulibaly ma al momento resta ai partenopei.

