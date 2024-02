La Serie A rimarrà a 20 squadre, anche la Fiorentina ha votato per non cambiare il format attuale

Dopo l’assemblea tenutasi quest’oggi a Milano, la Serie A ha rilasciato una nota per comunicare che il campionato italiano rimarrà a 20 squadre. Durante l’incontro i rappresentanti dei 20 attuali club di Serie A hanno espresso la loro preferenza, e solo Inter, Juventus, Milan e Roma hanno votato a favore del format con 18 compagini. La Fiorentina si è quindi dichiarata contraria a tale proposta, che verrà scartata almeno per il momento, ma che potrebbe ripresentarsi in futuro.

Questo il comunicato ufficiale:

“La Lega Serie A ha approvato oggi, nel corso dell’Assemblea svoltasi nella sede di via Rosellini, il proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano. Nel corso della stessa riunione, è stata ribadita la assoluta necessità di mantenere nello statuto federale il diritto di intesa, così come nei principali sistemi calcistici europei. È stato, inoltre, confermato l’attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A”. Lo riporta Calcio e Finanza.

