Nessun giorno di riposo per la Fiorentina, squadra già in campo per preparare il match con il Bologna

Tempo per godersi la vittoria contro il Frosinone ridotto praticamente all’osso. Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi si sono rilassati qualche ora giusto ieri sera, da oggi ci sarà da pensare al Bologna. La seduta odierna al Viola Park sarà di scarico per chi ha giocato mentre il resto del gruppo lavorerà in modo più intenso. Di fatto solo l’allenamento di domani sarà propedeutico alla sfida del Dall’Ara. Ma d’altra parte sarà così anche per il Bologna. La Fiorentina ha inaugurato un trittico decisivo di partite nel migliore dei modi. Il gruppo ha individuato questa settimana come una delle più importanti per confermarsi nel gruppone di chi ambisce a un posto in Europa nella prossima stagione. Archiviata la pratica Frosinone (nella ripresa c’è stato anche modo di togliere dal campo Belotti e Gonzalez per farli riposare), la sfida contro gli uomini di Thiago Motta sarà uno scontro diretto significativo. Battaglia già vista due volte in stagione e in entrambi i casi a gioire è stata la Fiorentina (dopo i rigori in Coppa Italia). A Bologna i gigliati saranno seguiti da oltre 1.000 tifosi. Dopo la cinquina al Frosinone è una sorta di prova del nove da non fallire. Lo sanno anche i sostenitori gigliati che si metteranno in viaggio in massa seppur la partita si giochi in un giorno feriale. E domenica nuova ‘invasione’ a Empoli, con la Curva Fiesole che ha chiamato a raccolta tutta la tifoseria. Poco dopo mezzogiorno la carovana viola partirà in treno da Santa Maria Novella alla volta del ‘Castellani’, sperando in un’altra bella prova della Fiorentina. Lo scrive La Nazione

