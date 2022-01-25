"La Juventus ha detto alla Fiorentina che altrimenti avrebbe preso Vlahovic a zero nel 2023"

Vlahovic è vicinissimo alla Juventus, il commento di Enzo Bucchioni sulla trattativa e sulla cessione del serbo

Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno la notizia della cessione di Vlahovic alla Juventus, le sue parole

"La Fiorentina con i soldi che incassa può andare a prendere 3/4 giocatori buoni, nel calcio di oggi i conti e il bilancio sono importanti. Vlahovic aveva detto che sarebbe andato via a giugno ma le cose sono cambiate anche perchè con l'infortunio di Chiesa rischiano di non andare in Champions, hanno bisogno di un grande rinforzo subito. La Juventus ha fatto sapere alla Fiorentina di voler prendere Vlahovic a gennaio oppure in estate non lo avrebbero preso, con il ricatto di prendere a zero Vlahovic a giugno del 2023. Da quanto so è Cabral il nome per il dopo Vlahovic, mi hanno detto che sono state fissate le visite mediche per lui" conclude Bucchioni.

LA FIORENTINA SU CABRAL PER IL DOPO VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/tmw-accordo-fiorentina-basilea-per-cabral-14-milioni-piu-2-di-bonus-giocatore-accetta/162694/