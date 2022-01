TMW, Accordo Fiorentina-Basilea per Cabral, 14 milioni più 2 di bonus. Giocatore accetta

Prosegue la trattativa tra Fiorentina e Basilea per il centravanti brasiliano Arthur Cabral. L’intesa tra società c’è: 14 milioni di euro più 2 di bonus e contratto fino al 2026 per il calciatore. La punta è da tempo nel mirino della società gigliata che con la cessione a un passo di Dusan Vlahovic alla Juventus, non ha perso tempo e ha cercato subito il partner per Krzysztof Piatek. Arthur sembra aver già dato semaforo verde alla destinazione fiorentina tanto che, secondo quanto raccolto da TMW, ha rifiutato una proposta dal Brasile e una dall’Arabia Saudita.

