TMW, manca l’accordo tra la Juventus e la Fiorentina per Vlahovic, no a pagamento dilazionato

Secondo quanto riporta TMW, non c’è ancora accordo definitivo per Vlahovic alla Juventus, la Fiorentina non vuole accettare accettare una formula alla “Locatelli”, ma nemmeno alla Chiesa. L’ammontare lo ha detto ieri Pradè, circa 70 milioni. Non è escluso che alla fine si arrivi a una parte fissa di 60 milioni e variabile di 10 (magari la metà semplici, l’altra più complicati). È un colpo di teatro che Arrivabene, un mese fa, aveva escluso. Ma la sensazione che si respira è di un profondo ottimismo dalle parti.

Perché anticipare di qualche mese? I grandi club, impossibilitati ad acquistare ora, avrebbero fatto una mossa. Il Barcellona, in particolare, era molto interessato in caso di addio di Haaland. Quindi rischiava di non essere acquistabile a giugno, con un mercato molto più aperto. Ora è francamente impensabile (anche in virtù degli striscioni di ieri sera) di una permanenza di Vlahovic.

