La frecciata a Mourinho: “Avete mai sentito Italiano lamentarsi degli infortuni che ha avuto?”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno facendo un analisi si tutto ciò che sta accadendo in casa Fiorentina. Nel corso della trasmissione, ha parlato anche del discorso infortunati, lanciando una frecciata a Mourinho:

“A Firenze quando hai il gioco il discorso infortunati passa in secondo piano, stanno mancando da tempo Castrovilli, Dragowski e Pulgar. Avete mai sentito qualcuno disperare perchè mancavano questi giocatori? A cui c’era anche Gonzalez tornato solo l’ultima partita. Un altro allenatore di cui non faccio il nome adesso sarebbe venuto qui a dirci che non poteva mettere la squadra in campo. Questo perchè Italiano ha messo al primo posto il gioco e la squadra. Castrovilli è il centrocampista di maggior qualità e quest’anno non si è mai visto per colpa degli infortuni, Pulgar era il punto di riferimento, non so da quanto tempo gioca il secondo portiere e non se n’è accorto nessuno” conclude Bucchioni.

