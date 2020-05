Joe Barone ha parlato in diretta Instagram con la Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Ringrazio sempre Rocco per questa opportunità a Firenze e nel mondo del calcio. Mio padre tifava Napoli, mio suocero invece era un grande tifoso della Fiorentina. Io negli anni ’80 mi compravo le scarpe di Antognoni, adesso è qui al mio fianco… Mi piacciono i giocatori tecnici. C’é un giocatore che mi piace tanto, con Pradé sto cercando di portarlo a Firenze, non posso fare il nome.

Vogliamo tornare a giocare ma con regole precise e solo se ci sono le giuste condizioni per farlo. In questo momento abbiamo cinque positivi, non più sei: un elemento dello staff è guarito. Due giocatori al primo tampone sono risultati negativi, domani ne faremo un altro. Ma se torniamo ad allenarci, quando sapremo se ricomincerà o meno il campionato.

Nuovo stadio? Dall’incasso allo stadio in tutto il campionato guadagnamo 8 milioni. Ci sono squadre che questa cifra la prendono in una solo partita. Franchi? Il problema è la burocrazia ma conta anche l’immagine di Firenze, non possiamo presentarci con uno stadio in queste condizioni

Vogliamo fare una squadra molto competitiva. Io sono il primo che vuole vincere, Rocco anche. Faremo una squadra migliore: già a gennaio abbiamo fatto bene, quando riaprirà il mercato continueremo a fare una squadra sempre più competitiva. Chiesa? Ha un contratto con noi, vedremo a fine anno il futuro quale sarà. Castrovilli? Resterà sicuramente a Firenze”