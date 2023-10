“Italiano è l’erede di Spalletti. Alla Fiorentina prenderei Milenkovic, Arthur e Parisi per il Napoli”

Salvatore Esposito, attore e tifoso del Napoli, ha parlato a Radio Bruno alla vigilia della partita contro la Fiorentina di domani sera, queste le sue parole:

“L’inizio non è stato semplice, ma visti i tanti addii era anche normale. La squadra è forte e penso che se la lotterà fino alla fine per lo scudetto. Domani sarà una bella partita, con due squadre a cui piace giocare a calcio. Fiorentina? È partita bene in campionato e anche dalle statistiche si capisce. Arthur mi piace un sacco, prima era messo in una squadra che non giocava e adesso finalmente sta dimostrando il suo valore. Italiano al Napoli? Secondo me era ancora troppo presto, però sarà sicuramente il futuro erede di Luciano Spalletti.

Tre giocatore che prenderei alla Fiorentina? Arthur sicuramente, anche Milenkovic mi piace molto, poi Parisi è un giovane veramente interessante. Una cosa che ho notato di Italiano è che i suoi attaccanti fanno fatica a segnare. Non capisco se è un problema del suo gioco o degli attaccanti a questo punto, perché Nzola è un giocatore che se messo nelle giuste condizioni può garantirti dai 12 ai 15 gol”.

