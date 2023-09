Graziani: “Se fossi io l’allenatore della Fiorentina metterei Nico sulla fascia e al centro Beltran e Nzola”

Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina negli anni 80, ha parlato a Radio Bruno dei temi attuali di casa viola, queste le sue parole:

Se allenassi io la Fiorentina, giocherei con Nico esterno e due punte, Nzola e Beltran. Io ho giocato una vita in coppia in attacco e so quanto è importante, di Beltran mi parlano benissimo, credo sia un giocatore tutto da scoprire in positivo, Nzola lo scorso anno ha fatto più gol di Cabral e Jovic messi insieme in serie A. I tifosi nei giudizi devono avere equilibrio, altrimenti le critiche sono distruttive. Maxime Lopez mi piace tantissimo, Arthur verticalizza tanto e fa girare in maniera veloce la squadra.

Il portiere? Non lo abbiamo visto bene all’opera, ma non bisogna bocciare uno studente a scuola dopo pochi giorni, dobbiamo dargli tempo. Terracciano non fa miracoli ma è un buon portiere, non penso che un difensore non sia tranquillo ad avere lui. Io se fossi l’allenatore farei giocare la squadra con le due punte, Nzola e Beltran possono giocare insieme. Inter, Lazio, Napoli, giocano sempre allo stesso modo esattamente come la Fiorentina. Sarri per esempio non mi piace perchè integralista anche se è molto bravo”

UNA BRUTTA NOTIZIA PER LA FIORENTINA