Graziani: “La Fiorentina crescerà ancora grazie a Italiano. Lotteremo per la Conference League”

Francesco Ciccio Graziani, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro l’Inter. Ecco le sue parole:

“Il primo tempo della Fiorentina contro l’Inter è stato davvero divertente. Alti ritmi, tante occasioni. Poi nella ripresa mi sono divertito meno. Ma con le idee e l’identità che sta proponendo questa squadra, grazie al grande lavoro di Vincenzo Italiano, penso che la Fiorentina possa arrivare lontano e lottare quantomeno per un posto in Conference League. Ci sono qualità importanti e idee che mi fanno pensare che ancora si debba vedere una crescita”.

VLAHOVIC “Quest’anno sarà più dura per lui. Perché tutti gli avversari ormai lo temono e gli danno meno spazi. Con l’Inter è mancato un po’ nella scelta dei movimenti, ma col gioco di Italiano sicuramente potrà far benissimo. Anche perché non troverà sempre portieri come Handanovic davanti, che ieri ha fatto su di lui una super parata”.

