Graziani: "Jovic ha bisogno di aiuto in campo: si alle due punte. Quarta terzino solo in caso di emergenza"

A livello di modulo sono sicuro che non ci saranno stravolgimenti: vedremo chi saranno gli interpreti in fase offensiva

Anche Francesco Graziani ha parlato a Radio Bruno in merito al ritorno in campo della Fiorentina, ecco le sue dichiarazioni:

"Il titolare in attacco? La logica dice Kouame, ma Italiano deve recuperare i due davanti: ad inizio stagione erano Jovic e Cabral i punti di riferimento. Continuo a dire che secondo me possono giocare insieme soprattutto perchè Jovic ha bisogno di sostegno, lo abbiamo visto.

Quarta terzino? Lo farei giocare sempre e solo nel suo ruolo. In caso di estrema emergenza può fare il terzino; è un argentino, giocatore di caratura internazionale, se ci fosse bisogno di sacrificarsi non si tirerebbe indietro.

Sulle decisioni di mercato? Ci deve essere sempre un tavolo di lavoro composto da direttore generale, direttore sportivo ed allenatore. Devono essere valutate le caratteristiche dei giocatori, le qualità necessarie e poi si passa al piano economico. L'ultima parola è sempre del presidente, ma l'opinione dell'allenatore è fondamentale.

Rapporto Barone Pradè? Nessuno di noi può sapere fino in fondo. Da parte mia so che a livello professionale c'è stima reciproca fra i due."

IL RISCATTO DI PEDRO

https://www.labaroviola.com/dopo-la-bocciatura-alla-fiorentina-pedro-e-rinato-e-segna-anche-con-il-brasile-e-ora-punta-il-mondiale/187622/