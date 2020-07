Gazzetta rivela, é stato Commisso a volere De Rossi come nuovo allenatore della Fiorentina

Come riporta la Gazzetta dello Sport sulla sua versione online, la scelta di Daniele De Rossi come nuovo allenatore viola arriva proprio dagli Stati Uniti dove Rocco Commisso vuole l’ex romanista per il rilancio della Fiorentina. L’ex capitano della Roma ha chiuso con il calcio giocato dopo l’esperienza al Boca Junior e il passaggio in panchina sarebbe imminente, la trattativa è a buon punto. Dopo il suo addio alla Roma, la Fiorentina aveva già cercato di ingaggiare De Rossi come giocatore, ma lui non si sentì di vestire un’altra maglia in Italia. A Firenze De Rossi ritroverebbe tanti ex romanisti da Pradé a Pengue (medico) e Alberto Aquilani, assistente di Iachini ma già il suo gemello in giallorosso per tanti anni.