Labaro Viola

Gazzetta, le ultime mosse viola. Vertice di mercato con Antognoni. Commisso-Batistuta entro fine mese il colloquio

Questo è quanto si legge oggi su La Gazzetta dello Sport:"Primo incontro ieri tra Joe Barone, il braccio destro del patron Commisso, Montella e il neo d.s. Pradè. Tra oggi e domani, vertice di mercato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 11:56
Gazzetta, le ultime mosse viola. Vertice di mercato con Antognoni. Commisso-Batistuta entro fine mese il colloquio -
Rassegna Stampa
Commisso
Batistuta
Barone
Montella
Gazzetta
Antognoni
Simeone
Benassi
Condividi

Questo è quanto si legge oggi su La Gazzetta dello Sport:

"Primo incontro ieri tra Joe Barone, il braccio destro del patron Commisso, Montella e il neo d.s. Pradè. Tra oggi e domani, vertice di mercato a Firenze con Antognoni. Benassi e Simeone dovrebbero restare. Entro fine mese il colloquio Commisso-Batistuta".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok