Gazzetta, le ultime mosse viola. Vertice di mercato con Antognoni. Commisso-Batistuta entro fine mese il colloquio

Questo è quanto si legge oggi su La Gazzetta dello Sport:"Primo incontro ieri tra Joe Barone, il braccio destro del patron Commisso, Montella e il neo d.s. Pradè. Tra oggi e domani, vertice di mercato...

A cura di Redazione Labaroviola 17 giugno 2019 11:56

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