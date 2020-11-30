Galli: "Pezzella fa un liscio a partita. Dov'è Martinez Quarta? Callejon non in condizione"

Giovanni Galli analizza cosi la situazione in casa Fiorentina dopo al sconfitta in casa del Milan, nel mirino di Galli alcuni singoli

L'ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole sulla situazione in casa viola:

"Pezzella sta facendo un liscio a partita, non è in un buon momento, spesso arriva in ritardo e causa rigori. Al suo posto farei giocare Martinez Quarta, che fine ha fatto? Doveva essere il salvatore della patria ma invece non si vede. Non so quanto si debba aspettare ancora. Callejon non è in forma, ieri ha fatto un primo tempo ordinato, ma senza lo spunto a cui siamo abituati. I più esperti devono prendere in mano la squadra adesso"

NO INVESTIMENTI A GENNAIO, SOLO COLPI A BASSO COSTO. PRADE' E PRANDELLI RESTANO FINO A GIUGNO

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