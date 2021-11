Galli: “Italiano perche hai tolto Torreira? Poteva gestire il finale, Amrabat non passa mai il pallone”

Il dirigente Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio non risparmiando qualche critica ai cambi di Vincenzo Italiano:

“Mister, perché mi togli Torreira e metti Amrabat? Questo chiederei all’allenatore viola. Il marocchino non ha caratteristiche per tenere la palla, la tiene perché la mette sotto la maglietta e non la passa a nessuno. In quelle circostanze hai bisogno di gente di qualità che addormenti la partita e ti aiuti a gestire in maniera più serena il finale. Chi meglio dell’uruguaiano può reggere la gestione del match. Poi è già la terza o quarta volta che fa questo cambio”.

