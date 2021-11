Juve, la non qualificazione alla prossima Champions porterebbe alla cessione di Chiesa in Premier

La Juventus sta vivendo il momento peggiore dell’ultimo decennio. Il nuovo scandalo sulle plusvalenze ma anche un rendimento deludente in campionato ha minato il club torinese. I bianconeri sono appaiati alla Fiorentina e rischiano in maniera concreta di non partecipare alla prossima Champions League. Uno scenario che avrebbe pesanti ripercussioni sul piano economico con conseguenze sul mercato.