Din don, è ora di programmare il futuro. Juric e quelle parole che fanno pensare alla Fiorentina

La Fiorentina è praticamente salva, manca solo la certezza matematica ma la bella vittoria di ieri con le ottime prestazioni di Ribery, Ghezzal, Chiesa e Cutrone ha riportato entusiasmo nel gruppo viola. L’obiettivo di Iachini quindi è ormai raggiunto. Il club gigliato si sta muovendo per il futuro. L’idea di Commisso per la prossima stagione è puntare subito all’Europa League, lottare fino all’ultimo per quest’obiettivo che manca ormai da più di cinque anni. Una bella e calda piazza come Firenze, merita molto di più che lottare per restare in Serie A.

Il Tycoon quindi per puntare in alto sta pensando insieme al duo di mercato Barone-Pradè non solo a rinforzare la rosa attuale ma a trovare una guida tecnica con bel gioco e grande voglia di fare o con un’esperienza internazionale alle spalle.

Tra i nomi dei papabili allenatori viola per la prossima stagione è spuntato il nome di Ivan Juric. L’allenatore croato sta disputando un buon campionato con l’Hellas Verona, il rinnovo con gli scaligeri sembrava essere vicino ma queste sono state le parole da lui rilasciate ieri sera a Sky Sport nel post gara della sfida contro la Roma: “Se metterò la firma sul rinnovo con l’Hellas? Ancora non lo so, stiamo parlando ma non ho preso una decisione, ci sto pensando”.

Il croato quindi crederà ancora nel progetto dell’Hellas Verona e del presidente Setti oppure preferirà cambiare aria e gettarsi in un’ambiziosa avventura quale può essere quella della Fiorentina di Commisso?