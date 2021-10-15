Flachi: "Cambiano gli interpreti, non la mentalità: merito di Italiano. Ha resuscitato una rosa"

Le parole di Francesco Flachi ai microfoni di Radio Bruno

Francesco Flachi, ex centravanti Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

ODRIOZOLA "Sta andando bene. È normale che abbia avuto poco tempo per assimilare i dettami tattici dell'allenatore, ma ha fatto presto ad imparare i movimenti. Ha nella corsa una grossa caratteristica, poi viene dal Real Madrid e quindi si porta dietro un buon bagaglio tecnico. Chi ha giocato ha fatto molto bene, va dato merito all'allenatore di aver rivitalizzato una squadra morta, si vedono sul campo i risultati a livello di tutto il gruppo".

RITARDO DEI SUDAMERICANI "Cambiano gli interpreti ma non la mentalità, a Bergamo ci eravamo messi le mani nei capelli quando abbiamo letto la formazione, ma ha avuto ragione e per questo sono tranquillo".

ITALIANO "Con il cambio di allenatore tutti sono tornati a giocarsela alla pari, ha fatto sentire tutti importanti e questo di dà belle sensazioni durante l'arco del campionato che ti porta ad andare in alto. Nelle prossime quattro partite possiamo mettere la sesta e la settima, ci sono tanti scontri diretti e se restiamo attaccati alla classifica possiamo intrometterci tra le grandi ed approfittarne".

AMRABAT "Italiano è riuscito a rivalutarlo. Quando è entrato si è visto un altro giocatore: chiunque giochi sa cosa fare mentre prima vedevamo facce impaurite. I ragazzi hanno preso confidenza e più che passerà il tempo e più gli schemi verranno assimilati a memoria".

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