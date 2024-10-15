Ferrara: "In attacco coppia fantastica, Gud ha fatto un grande salto in avanti, è in una società ambiziosa"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato al Pentasport in vista di Fiorentina-Lecce, elogiando la nuova coppia d'attacco viola

Benedetto Ferrara, giornalista de La Nazione, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di radio bruno, commentando i temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Su Lecce-Fiorentina: “Gli esami di maturità non finiscono mai, adesso c’è molta curiosità di capire come si comporterà la Fiorentina contro una squadra che giocherà più chiusa. Il Milan lasciava spazi, una sfida vinta per un supereroe in porta e giocatori come Gudmundsson e Kean che hanno risolto la partita. Contro una squadra più chiusa non potrai giocare nello stesso modo. Dobbiamo capire contro il Lecce quali saranno le chiavi per risolvere la partita, sarà una prova del 9. Ci sarà un grande lavoro tattico in questi giorni, per questo la partita di Lecce sarà una verifica importante.”

Sulla differenza tra Palladino e Italiano: “Per Italiano c’era una filosofia di gioco e un’impostazione fissa come il 4-3-3 difficile da rimodulare. Palladino ha capito di non poter fare la difesa a 3 per gli uomini e la mancanza di equilibrio, a 4 ha fatto meglio. Italiano quando arrivò puntava sulla sua filosofia facendosi costruire la squadra intorno a questo, poi con le varie cessioni si è dovuto adattare anche lui. Palladino invece ha una squadra completamente nuova, in queste settimane ha provato a cercare la quadra. Un allenatore moderno deve avere dei piani B, deve sapersi adattare: la tecnica conta, ma la tattica è fondamentale, ci deve essere dialogo coi giocatori per capire quali sono le soluzioni migliori. Palladino deve trovare quegli 8,9 titolari intorno a cui girerà a squadra sempre, questi primi mesi sono serviti a questo. Contro il Lecce ripartirei con un 11 simile a quello del Milan, ci può stare. Penso che però l’allenatore stia valutando soluzioni diverse, per esempio Gosens alto invece che terzino. Gosens porta assist, gol, cross se liberato offensivamente. In una partita come quella del Lecce può essere un’arma in più.

Sul centrocampo: “Un’altra arma in più può essere Bove, è un giocatore universale che può fare più ruoli per dare equilibrio alla squadra. Secondo me se Palladino cambierà qualcosa saranno solo i dettagli, non vedo molte soluzioni alternative in questo momento. Mi auguro che Adli sia in campo, credo molto nella crescita di Richardson, credo che possa diventare importante in questa squadra.”

Su Kean e Gud: “Il 9 e il 10 della rosa sono quelli che fanno innamorare di più sui tifosi. Gli attaccanti che ha la Fiorentina si integrano perfettamente, sono fantastici, conto molto su di loro. Abbiamo due attaccanti di grandi personalità, Kean è un lottatore fantastico, Gudmundsson è freddo e ha un grande carattere, hanno autostima e sono perfetti insieme. Gud è arrivato e ha risolto due partite nonostante la situazione giuridica, è un giocatore maturo, nel pieno della sua carriera, si trova in una società ambiziosa e ha fatto un grande passo avanti, sa di essere amato dai tifosi. Questa coppia fantasiosa, artistica, muscolare, generosa mi piace da morire, Kean ci sente per la maglia, si sacrifica moltissimo."

Sui senatori in difficoltà: “Non credo si voglia buttare via il vecchio. Biraghi è alla fine della carriera, ha macinato tantissimi chilometri, non voglio dire che sia usurato ma si sta giocando le ultime cartucce a certi livelli. Mandragora non so, per me Palladino ci conta, è un giocatore prezioso secondo l’allenatore. certo, non è un fenomeno, ma è serio, con un ottimo tiro che è una variabile importante, continuerà a giocarsi la maglia da titolare. Quarta invece si deve riconquistare il posto nel reparto difensivo. Giocando a 4 un difensore centrale va in panchina, poi adesso tornerà Pongracic e giocherà, visto l’investimento fatto. Comuzzo sta giocando bene, Ranieri benino, quindi Quarta dovrà sgomitare tra la concorrenza.”

RETROSCENA SU SOTTIL

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-sottil-doveva-essere-il-titolare-la-fiorentina-ha-rifiutato-unofferta-della-lazio-per-lui/272583/