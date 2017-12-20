Della Valle: "Solo Borja Valero voleva rimanere alla Fiorentina. Spero di trattenere Chiesa, abbiamo un bel progetto"

Dalla presentazione dell'azienda Tod's ad Arquata arrivano altre parole di Andrea Della Valle sulla Fiorentina:"Ogni giorno sento Corvino, Pioli e tutti i componenti della società. Chiesa spero propri...

Dalla presentazione dell'azienda Tod's ad Arquata arrivano altre parole di Andrea Della Valle sulla Fiorentina:

"Ogni giorno sento Corvino, Pioli e tutti i componenti della società. Chiesa spero proprio che resti con noi almeno qualche anno. Sono ottimista perché abbiamo un bel progetto. Tutti quello che abbiamo ceduto volevano andare via, solo Borja Valero voleva restare alla Fiorentina. Come vedete chi voleva andare via non sta facendo benissimo adesso. Il monte ingaggi più basso non conta nei risultati, il Milan dimostra il contrario"

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