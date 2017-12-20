Della Valle: "Europa League obiettivo minimo, puntiamo sulla Coppa Italia. Corvino parlerà con noi per acquisti a gennaio"

A margine dell'inaugurazione del nuovo impianto Tod's ad Arquata, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è tornato a parlare dei viola: "Il programma della proprietà per il futuro? Adesso ci so...

A margine dell'inaugurazione del nuovo impianto Tod's ad Arquata, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è tornato a parlare dei viola: "Il programma della proprietà per il futuro? Adesso ci sono i nuovi proventi televisivi, i prossimi anni saranno importanti. Autofinanziamento? È una parola che non piace a nessuno, ma lo stanno attuando tutte le società. L'unica che non lo fa forse è il Milan. Il nostro autofinanziamento significa avere dei budget importanti a disposizione per creare una Fiorentina in grado di lottare come minimo per l'Europa League. La Fiorentina deve avere sempre questo obiettivo. Altri presidenti stanno guadagnando molto con il calcio, anche con risultati buoni. È il primo anno senza Europa, puntiamo molto sulla Coppa Italia. È fondamentale capire dove potranno arrivare questi nuovi ragazzi. A gennaio, se c'è da fare qualche innesto, Corvino e Freitas parleranno con noi. Questo gruppo in futuro ci darà grandi soddisfazioni".

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