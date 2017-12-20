Ancora Della Valle: "Zero offerte dai fiorentini veri. Ma se sento ancora i cori contro di me..."

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è tornato a parlare dei viola a margine dell'inaugurazione del nuovo impianto della Tod's ad Arquata. Fra i tanti temi toccati, Della Valle ha parlato anc...

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è tornato a parlare dei viola a margine dell'inaugurazione del nuovo impianto della Tod's ad Arquata. Fra i tanti temi toccati, Della Valle ha parlato anche della cessione della società:

"Cedere la Fiorentina in caso di offerta giusta? Difficile parlarne adesso. Preferirei parlarne nei prossimi mesi. Offerte da parte dei "fiorentini veri" non sono arrivate. In un momento di mia profonda tristezza abbiamo messo ufficialmente in vendita la società. Il nostro obiettivo è quello di capire se c'è qualcuno di serio che abbia le capacità di far sognare Firenze in futuro come abbiamo fatto noi in passato. Allo stesso tempo dobbiamo gestire bene questa società, sono quasi due vite parallele. Il cuore mi direbbe di restare a Firenze altri 10 anni.

Non viviamo alla giornata, però io sono molto impulsivo ed emotivo, se sento due o tre cori brutti nei miei confronti posso prendere una decisione importante. Sembra un paradosso, ma in questo clima di incertezza abbiamo gestito benissimo la società. In questo momento non so dire se cederemo la Fiorentina, il cuore vorrebbe altro".

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