“De Laurentiis voleva Italiano al Napoli dopo Gattuso, poi ha scelto Spalletti perchè certezza”

Massimo Ugolini è il giornalista di riferimento di Sky Sport per quanto riguarda il Napoli, il giornalista ha parlato a Radio Bruno a due giorni dalla sfida tra Fiorentina e Napoli:

“C’era la possibilità che il Napoli prendesse Italiano dopo la rottura con Gattuso, quello di Italiano era un nome molto quotato, è stata una tentazione forte per De Laurentiis ma la qualificazione in Champions non arrivata all’ultimo ha fatto decidere per Luciano Spalletti, serviva una certezza in panchina al Napoli e un tecnico dal sicuro valore, non si sarebbe potuta sbagliare un’altra stagione. La Fiorentina deve sostenere Italiano anche quando le cose andranno meno bene” conclude Ugolini.

