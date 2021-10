Sconcerti: “Vincerà il Napoli, la difesa della Fiorentina è la fortuna degli attaccanti azzurri”

Il giornalista Mario Sconcerti si è proiettato a una delle sfide più importanti e sentite della settima giornata del campionato italiano di Serie A: quella che vedrà opposta la Fiorentina al Napoli. Queste le sue parole nel corso di Giochiamo di Anticipo, programma in onda su Canale Otto: “Io penso che la Fiorentina, per come è fatta, sia forse l’avversaria ideale per il Napoli. La fragilità difensiva della compagine viola potrebbe fare le fortune degli attaccanti azzurri. Prevedo una vittoria del Napoli, ma spero di sbagliare. Oshimen o Vlahovic? Non c’è una domanda di riserva? Per me è davvero difficile da rispondere. Vlahovic è un attaccante più tradizionale, il nigeriano è molto particolare e dà il meglio quando gioca da solo in attacco. Non so chi sceglierei tra i due, dipende molto anche dagli altri dieci calciatori in campo” conclude Sconcerti.

