Dal centro sportivo, Quarta al posto di Milenkovic, Igor confermato per il Sassuolo. Kokorin a parte
Tre giorni alla sfida contro il Sassuolo, la Fiorentina continua il suo lavoro di preparazione alla gara di Reggio Emilia
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la Fiorentina continua a lavorare al centro sportivo in vista della partita di sabato sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia, al posto dello squalificato Milenkovic dovrebbe giocare Martinez Quarta affiancato da Igor. Venuti potrebbe prendere il posto di Odriozola in vista poi dell'impegno ravvicinato contro la Juventus il prossimo mercoledi. Torreira recuperato dall'acciacco di domenica dovrebbe essere regolarmente al suo posto. Si sono allenati tutti i giocatori viola tranne il russo Kokorin, che è destinato a restare a Firenze.
ROSATI E LA SUA IMPORTANZA NELLO SPOGLIATOIO
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