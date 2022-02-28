Dal centro sportivo, nessun problema per Torreira, il giocatore sta bene e giocherà contro la Juventus

De giorni alla partita contro la Juventus, in casa viola preoccupavano le condizioni di Lucas Torreira ma arrivano notizie positive

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, a due giorni dalla partita contro la Juventus, arrivano alcune indicazione dal centro sportivo per la formazione con Torreira, che veniva ad un acciacco contro l'Atalanta e uscito non al meglio da Reggio Emilia, che sta bene e dovrebbe regolarmente giocare dal primo minuto contro la Juventus. In porta invece dovrebbe toccare ancora a Dragowski, ma il ballottaggio con Terracciano resta aperto.

DA TORINO SONO SICURI

https://www.labaroviola.com/da-torino-vlahovic-non-e-come-baggio-non-prendera-sciarpe-e-non-si-rifiutera-di-battere-il-rigore/167177/