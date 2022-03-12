Dal centro sportivo, finalmente Ikonè e Nico Gonzalez insieme? Terracciano e Venuti titolari

Domani Fiorentina-Bologna, la probabile formazione della squadra viola, Nico Gonzalez torna dal primo minuto

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, emergono le ultime indicazioni dal centro sportivo viola il giorno prima di Fiorentina-Bologna. In porta dovrebbe giocare ancora una volta Terracciano, ormai sempre più titolare della porta viola. In difesa, come ha detto Italiano in conferenza, Odriozola ha fatto solo un allenamento con la squadra dopo l'infortunio al ginocchio, per questo motivo Venuti parte in vantaggio rispetto allo spagnolo, al centro della difesa dovrebbe toccare ancora a Milenkovic e Igor. A centrocampo le idee sembrano essere chiare con il terzetto formato da Torreira, Castrovilli e Bonaventura. In attacco Nico Gonzalez e Piatek certi del posto, resta aperto il ballottaggio tra Ikonè e Sottil con il francese in vantaggio.

https://www.labaroviola.com/tutte-le-foto-del-viola-park-a-9-mesi-dalla-sua-inaugurazione-presenti-sindaci-citta-metropolitana/168720/