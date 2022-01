Dal centro sportivo, Dragowski titolare, Ikonè verso la prima da titolare. Torreira in panchina?

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, dal centro sportivo arrivano le ultime di formazione per la partita della Fiorentina contro il Genoa in programma lunedi, oggi Italiano e Dragowski hanno parlato e il mister viola ha ribadito la fiducia al portiere polacco, che dunque sarà confermato come il titolare. In difesa al posto di Quarta ci dovrebbe essere Igor, a centrocampo si va verso un turno di riposo per Torreira con Pulgar al suo posto, ai lati Maleh e Bonaventura, in attacco invece ci va verso il tridente Ikonè, Nico Gonzalez e Vlahovic con l’esordio del talento francese arrivato da poche settimane a Firenze.

