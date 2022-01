Dal centro sportivo, Bonaventura ha rinnovato. A Cagliari Terracciano titolare, Saponara in vantaggio

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, è scattato il rinnovo automatico di Bonaventura fino al 2023, rinnovo legato a presenze. Per quanto riguarda la formazione invece in vista di Cagliari, in porta dovrebbe giocare ancora Terracciano, in difesa Venuti in vantaggio su Odriozola, in difesa Igor favorito su Nastasic (Quarta è ancora indisponibile), a centrocampo dovrebbe toccare questa volta a uno tra Castrovilli e Duncan, per il tridente in attacco Saponara se la gioca con Ikonè ma comunque resta favorito, confermatissimi Nico Gonzalez e Vlahovic.

CRAGNO? NO, CORVINO GLI HA PREFERITO MANFREDINI