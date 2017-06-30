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Dal cartellone pubblicitario della Fiorentina a Moena spariscono Kalinic, Borja Valero e Bernardeschi

La Fiorentina annuncia e fa emergere i dettagli del ritiro di Moena ma nel cartellone pubblicitario mancano i tre big viola. Un grande indizio di mercato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 12:42
Dal cartellone pubblicitario della Fiorentina a Moena spariscono Kalinic, Borja Valero e Bernardeschi - Il cartellone pubblicitario della Fiorentina in ritiro a Moena
Il cartellone pubblicitario della Fiorentina in ritiro a Moena
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Una spiacevole sorpresa, a sottolineare che la permanenza di questi tre Big non è assolutamente scontata come del resto racconta ogni giorno radio mercato. È un grande indizio, la Fiorentina ha pubblicato e fatto emergere il cartellone pubblicitario per il prossimo ritiro di Moena ma non ci sono Borja Valero, Kalinic e Bernardeschi. Un grande segnale di mercato..

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