Dal cartellone pubblicitario della Fiorentina a Moena spariscono Kalinic, Borja Valero e Bernardeschi

La Fiorentina annuncia e fa emergere i dettagli del ritiro di Moena ma nel cartellone pubblicitario mancano i tre big viola. Un grande indizio di mercato

Una spiacevole sorpresa, a sottolineare che la permanenza di questi tre Big non è assolutamente scontata come del resto racconta ogni giorno radio mercato. È un grande indizio, la Fiorentina ha pubblicato e fatto emergere il cartellone pubblicitario per il prossimo ritiro di Moena ma non ci sono Borja Valero, Kalinic e Bernardeschi. Un grande segnale di mercato..