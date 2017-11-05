Corsi: "Roma va a cento all'ora, i Viola la affrontano nel momento peggiore. Di Francesco come Sarri..."

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha espresso un suo parere sul momento esaltante che sta vivendo la Roma di Eusebio Di Francesco e sulla sfida alle porte contro la Fiorentina. Ecco una parte de...

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha espresso un suo parere sul momento esaltante che sta vivendo la Roma di Eusebio Di Francesco e sulla sfida alle porte contro la Fiorentina. Ecco una parte dell'intervista realizzata da La Gazzetta dello Sport: "Eusebio ha fatto lo stesso percorso di Sarri: in poco tempo è entrato nella testa dei suoi giocatori. Li ha stregati. La Roma viaggia a cento all’ora, contro il Chelsea ha dato spettacolo. La Fiorentina la incrocia nel momento sbagliato".