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I CONVOCATI DI PIOLI, THÉRÉAU NON SUPERA IL PROVINO, SI RIVEDE SAPONARA...

Stefano Pioli ha stilato in extremis la lista dei 22 convocati per la sfida interna contro la Roma di Eusebio Di Francesco. Cyril Théréau non ha smaltito il fastidio e sarà ancora out, buone notizie s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 11:50
I CONVOCATI DI PIOLI, THÉRÉAU NON SUPERA IL PROVINO, SI RIVEDE SAPONARA... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Stefano Pioli ha stilato in extremis la lista dei 22 convocati per la sfida interna contro la Roma di Eusebio Di Francesco. Cyril Théréau non ha smaltito il fastidio e sarà ancora out, buone notizie sul fronte Saponara, di nuovo in campo.

Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Babacar, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Veretout, Hugo, Zekhnini.

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