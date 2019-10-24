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Commisso: tutti gli impegni durante la sua permanenza a Firenze

L'elenco di tutti gli impegni di Rocco Commisso in Italia, escluse le partite da seguire.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 11:37
Commisso: tutti gli impegni durante la sua permanenza a Firenze - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tuttosport parla dell'agenda di Rocco Commisso in Italia. Oltre alle tante partite da seguire in poche ore, il presidente viola incontrerà il sindaco di Firenze Nardella e quello di Bagno a Ripoli Casini per parlare di stadio e centro sportivo. Poi discuterà con Pradè dei rinnovi contrattuali dei giocatori: dopo Castrovilli e Venuti toccherà a Sottil e Ranieri, in attesa dei primi sondaggi con Chiesa. Per lui pronta una proposta fino al 2024, con aumento (fino a 4 milioni netti all'anno, ndr), ruolo simbolo e garanzie di crescita in fatto di competitività della squadra.

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