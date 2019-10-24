Commisso: tutti gli impegni durante la sua permanenza a Firenze

L'elenco di tutti gli impegni di Rocco Commisso in Italia, escluse le partite da seguire.

Tuttosport parla dell'agenda di Rocco Commisso in Italia. Oltre alle tante partite da seguire in poche ore, il presidente viola incontrerà il sindaco di Firenze Nardella e quello di Bagno a Ripoli Casini per parlare di stadio e centro sportivo. Poi discuterà con Pradè dei rinnovi contrattuali dei giocatori: dopo Castrovilli e Venuti toccherà a Sottil e Ranieri, in attesa dei primi sondaggi con Chiesa. Per lui pronta una proposta fino al 2024, con aumento (fino a 4 milioni netti all'anno, ndr), ruolo simbolo e garanzie di crescita in fatto di competitività della squadra.