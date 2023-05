“Commisso e De Laurentiis hanno la stessa mentalità. La Fiorentina sta facendo il percorso del Napoli”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per commentare lo scudetto vinto dal Napoli, facendo un paragone con il percorso intrapreso dalla Fiorentina, queste le sue parole:

“La strada della Fiorentina è la stessa che ha preso il Napoli, il percorso che ha preso la società viola è la stessa, fatto di virtuosismi e scelte intelligenti. Le tappe di Commisso e De Laurentiis sono le stesse, vengono entrambi dagli Stati Uniti e hanno la stessa mentalità, la Fiorentina al quarto anno ha già raggiunto una finale di Coppa Italie e vediamo cosa succede in Conference

Finito il tempo dei presidenti che con i presidenti potevano fare di tutto, quelle grandi famiglie che potevano permettersi tutto. Finito anche il tempo dei grandi campioni, non vincono più da soli, ci vuole il gruppo, Ronaldo alla Juventus non ha vinto quanto avrebbero pensato. Il Napoli vinceva grazie a Maradona, adesso non è più possibile. Chi programma vedi il Napoli, vince e raggiunge grandi traguardi, è una rappresentazione del calcio di oggi”

