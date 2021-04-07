Commisso arriva domenica a Firenze. In serata andrà al Franchi per Fiorentina-Atalanta
La Fiorentina non sta attraversando un bel momento. Nonostante tutto, il patron domenica arriverà a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2021 22:46
Arrivano notizie importanti sul ritorno di Rocco Commisso a Firenze. Il patron viola, secondo quanto riportato da Radio Bruno, domenica mattina dovrebbe arrivare in Italia per poi assistere alla gara di campionato contro l'Atalanta. La Fiorentina non sta attraversando un bel momento. Anche se dopo le dimissioni di Cesare Prandelli è arrivato un buon pareggio contro il Genoa.
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