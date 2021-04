Tamponi negativi per Biraghi e Castrovilli. Fiorentina in bolla fino a sabato sera

Arrivano buone notizie per la Fiorentina e per Iachini. I tamponi effettuati sui giocatori partiti per le rispettive nazionali, compresi Biraghi e Castrovilli, sono risultati negativi. L’ultimo test è in programma venerdì e sarà svolto come da prassi, da tutto il gruppo squadra. Sabato sera terminerà la bolla e si penserà alla gara di domenica.

