Colonnese: ''Ikonè con più potenzialità di Sottil e Nico. Sfida Inter? Decisiva per entrambe''

Francesco Colonnese vede la sfida con l'Inter uno snodo cruciale per la corsa all'Europa, non solo per lo scudetto.

Ai microfoni di Lady Radio, l'ex difensore della Fiorentina Francesco Colonnese ha rilasciato interessanti dichiarazioni in vista del match con l'Inter. Queste le sue parole:

"La Fiorentina contro le grandi ha sempre fatto grande prestazioni. L'Inter è in difficoltà e si trova ad un bivio, non può permettersi passi falsi. Se la Fiorentina vuol puntare all'Europa League deve giocare queste partite con personalità.

I viola devono fare la corsa soprattutto sulla Roma, che ha anche l'impegno in Conference. La coppia Milenkovic-Igor? Si completano bene, Igor è migliorato molto negli anni. Quarta è un altro giocatore bravo ma questi due al momento gli sono superiori.

Ikonè?: Goleador si nasce, però si può sempre migliorare. Mi sembra che gli manchi un po' di cattiveria. Tra tutti però è quello che ha maggiori margini di miglioramento, più dei vari Gonzalez e Sottil".

BURDISSO: ''IL MIO COMPITO A FIRENZE E' QUELLO DI FIRARE IL MONDO PER OFFRIRE IL MEGLIO ALLA FIORENTINA''

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