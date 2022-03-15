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Colonnese: ''Ikonè con più potenzialità di Sottil e Nico. Sfida Inter? Decisiva per entrambe''

Francesco Colonnese vede la sfida con l'Inter uno snodo cruciale per la corsa all'Europa, non solo per lo scudetto.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2022 16:44
Colonnese: ''Ikonè con più potenzialità di Sottil e Nico. Sfida Inter? Decisiva per entrambe'' -
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Colonnese: ''Ikonè con più potenzialità di Sottil e Nico. Sfida Inter? Decisiva per entrambe''

Ai microfoni di Lady Radio, l'ex difensore della Fiorentina Francesco Colonnese ha rilasciato interessanti dichiarazioni in vista del match con l'Inter. Queste le sue parole:

"La Fiorentina contro le grandi ha sempre fatto grande prestazioni. L'Inter è in difficoltà e si trova ad un bivio, non può permettersi passi falsi. Se la Fiorentina vuol puntare all'Europa League deve giocare queste partite con personalità.

I viola devono fare la corsa soprattutto sulla Roma, che ha anche l'impegno in Conference. La coppia Milenkovic-Igor? Si completano bene, Igor è migliorato molto negli anni. Quarta è un altro giocatore bravo ma questi due al momento gli sono superiori.

Ikonè?: Goleador si nasce, però si può sempre migliorare. Mi sembra che gli manchi un po' di cattiveria. Tra tutti però è quello che ha maggiori margini di miglioramento, più dei vari Gonzalez e Sottil".

BURDISSO: ''IL MIO COMPITO A FIRENZE E' QUELLO DI FIRARE IL MONDO PER OFFRIRE IL MEGLIO ALLA FIORENTINA''

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